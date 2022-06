Afghanistan, dopo quasi un anno i corridoi umanitari devono ancora partire. Intanto il ministero degli Esteri si oppone alle richieste di visto (Di giovedì 16 giugno 2022) “Non abbandoneremo gli afghani”, aveva detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio il 15 agosto 2021, mentre Kabul cadeva e i talebani riprendevano il controllo dell’Afghanistan. A un anno di distanza nemmeno uno degli appena 1200 afghani inseriti nei corridoi umanitari attivati in Iran e Pakistan è arrivato in Italia, e nonostante le associazioni coinvolte si siano fatte carico di ogni spesa, volo compreso. “alle sedi diplomatiche mancava la strumentazione per rilevare le impronte, che dovrebbe essere partita oggi”, spiega Valentina Itri, responsabile immigrazione di Arci, una delle realtà che lo scorso 4 novembre ha firmato il protocollo sui corridoi per i 1200 sfollati in Iran e Pakistan. Che nell’attesa rischiano di essere espulsi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) “Non abbandoneremo gli afghani”, aveva detto il ministroLuigi Di Maio il 15 agosto 2021, mentre Kabul cadeva e i talebani riprendevano il controllo dell’. A undi distanza nemmeno unoappena 1200 afghani inseriti neiattivati in Iran e Pakistan è arrivato in Italia, e nonostante le associazioni coinvolte si siano fatte carico di ogni spesa, volo compreso. “sedi diplomatiche mancava la strumentazione per rilevare le impronte, che dovrebbe essere partita oggi”, spiega Valentina Itri, responsabile immigrazione di Arci, una delle realtà che lo scorso 4 novembre ha firmato il protocollo suiper i 1200 sfollati in Iran e Pakistan. Che nell’attesa rischiano di essere espulsi ...

fattoquotidiano : Afghanistan, dopo quasi un anno i corridoi umanitari devono ancora partire. Intanto il ministero degli Esteri si op… - EureosCriss : RT @fortnardelli: Dopo aver visto i risultati di ciò che è successo quando gli Stati Uniti hanno finto di cercare di salvare paesi come l'I… - spike_sr71 : RT @merlinoontheweb: 300.000 afgani ( 3200€) è il prezzo calmierato per una moglie in Afghanistan. Il governo è intervenuto per evitare 'sp… - merlinoontheweb : 300.000 afgani ( 3200€) è il prezzo calmierato per una moglie in Afghanistan. Il governo è intervenuto per evitare… - ryuga81 : @enzinoze @jacopo_iacoboni L'accordo e' stato firmato a Febbraio 2020. Biden e' diventato presidente un anno dopo,… -