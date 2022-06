“Aerospazio | automotive | ICT | il futuro occupazionale dei giovani campani”

(Di giovedì 16 giugno 2022) “Lanciamo dallaa la sfida per le aziende dele per l’autoimpiego in settori nei quali la nostra regione ha dimostrato di essere leader nella formazione e nella strutturazione di nuove idee, in grado di rilanciare l’immagine del nostro Paese a livello internazionale”. Parla di unaa fuori dagli schemi e dagli stereotipi Maurizio Turrà, che in occasione di WMD (World Metrology Day) alla storica stazione di Pietrarsa nel napoletano (durante il convegno “L’innovazione di prodotti e processi nel settore aeronautico ede le tecniche abilitanti dell’industria 4.0”) ha presentato Sistemis, acronimo di Sviluppo e Innovazione nei Settori Trainanti dell’Economia Meridionale dell’Industria e dei Servizi. Ma quali sono questi settori? Turrà, che si fa portavoce del progetto che vede tra i ...

CampaniaCompete : World Metrology Day: Aerospazio, automotive, ICT, il futuro occupazionale dei giovani- Economia e Finanza via ??… - bizcommunityit : World Metrology Day, Turrà (Apl Network): 'Aerospazio, automotive, ICT, il futuro occupazionale dei giovani' #ICT - PupiaTv : Innovazione, Turrà (Apl Network): “Aerospazio, automotive, ICT, il futuro occupazionale dei giovani”… - startzai : RT @FilippoAstone: La #Francia reindustrializza l’economia… e l’Italia ci investe! Il Paese ha perseguito una precisa #politicaindustriale… - FilippoAstone : La #Francia reindustrializza l’economia… e l’Italia ci investe! Il Paese ha perseguito una precisa… -

Borsa Italiana

Alla luce di queste esperienze, Teoresi è in grado di fornire soluzioni pronte all'uso (plug and play) per i settori, ferroviario, veicoli industriali e agricoli,e difesa. Oggi ...È bene " ha affermato Fascione " ricordare che esportiamo eccellenze provenienti dalla farmacologia,, e componentistica ad alta tecnologia. Dalle start up e dal territorio ... World Metrology Day, Turrà (Apl Network): "Aerospazio, automotive, ICT, il futuro occupazionale dei giovani" Dalle auto intelligenti aitrasporti green, Teoresi Group, società internazionale di servizi di ingegneria, prosegue la crescita nel settore della mobilità con sperimentazioni di guida autonoma per la ...Dalle auto intelligenti ai trasporti green, Teoresi Group, società internazionale di servizi di ingegneria, prosegue la crescita nel settore della mobilità con sperimentazioni di guida autonoma per la ...