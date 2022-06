Aceti (Salutequità): "Rivedere nuovo sistema garanzia Lea, troppe falle" (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 15 giu. (Adnkronos Salute) - "Nel 2022 alla sanità pubblica sono state destinate risorse per 124 miliardi, ma il nuovo sistema nazionale di controllo e verifica dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza nelle regioni ha... Leggi su europa.today (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 15 giu. (Adnkronos Salute) - "Nel 2022 alla sanità pubblica sono state destinate risorse per 124 miliardi, ma ilnazionale di controllo e verifica dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza nelle regioni ha...

Pubblicità

italiaserait : “Nei 2 anni di pandemia in tanti hanno rinunciato alle cure”, ed i Lea ‘spaventano’, avverte Aceti (Salutequità) - ultimenews24 : (Adnkronos) - 'In 2 anni di pandemia è quasi raddoppiata la percentuale degli italiani che rinunciano alle cure. Se… - lifestyleblogit : Aceti (Salutequità): 'Rivedere nuovo sistema garanzia Lea, troppe falle' - - lifestyleblogit : Aceti (Salutequità): 'In 2 anni di pandemia cresce rinuncia a cure' - - StraNotizie : Aceti (Salutequità): 'Rivedere nuovo sistema garanzia Lea, troppe falle' -

Aceti (Salutequità): "Rivedere nuovo sistema garanzia Lea, troppe falle" Così Tonino Aceti, presidente di Salutequità , in occasione del seminario nazionale 'Analisi del nuovo sistema di garanzia dei Lea', promosso oggi a Roma da Salutequità, con il contributo non ... Salutequità "Rivedere subito il nuovo sistema di garanzia dei Lea" ... ridurre le liste di attesa, contrastare le disuguaglianze e mettere a terra le riforme, a partire da quella della nuova sanità territoriale " ha dichiarato Tonino Aceti, presidente di Salutequità " ... Così Tonino, presidente di, in occasione del seminario nazionale 'Analisi del nuovo sistema di garanzia dei Lea', promosso oggi a Roma da, con il contributo non ...... ridurre le liste di attesa, contrastare le disuguaglianze e mettere a terra le riforme, a partire da quella della nuova sanità territoriale " ha dichiarato Tonino, presidente di" ...