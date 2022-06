Accordo Unaitalia-Banco Alimentare per aiutare famiglie in difficoltà (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – L’inflazione è aumentata segnando +6,8% a maggio su base annua e nonostante ciò solo il 2% degli italiani sembra disposto a svuotare il carrello della spesa, ma il 90% è spaventato dall’aumento dei prezzi di prima necessità tanto che il 70% punta a evitare gli sprechi di cibo, secondo una recente indagine Ismea. In quest’ottica Unaitalia e Banco Alimentare si uniscono per dare un aiuto concreto alle famiglie. “Il nostro settore vuole continuare ad assicurare cibo sano ed accessibile a tutti – dichiara il presidente di Unaitalia, Antonio Forlini – ed è impegnato nel declinare con atti concreti la responsabilità sociale di impresa. Per questo ci impegniamo oggi a sottoscrivere con Banco Alimentare un protocollo per favorire meccanismi di collaborazione ... Leggi su italiasera (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – L’inflazione è aumentata segnando +6,8% a maggio su base annua e nonostante ciò solo il 2% degli italiani sembra disposto a svuotare il carrello della spesa, ma il 90% è spaventato dall’aumento dei prezzi di prima necessità tanto che il 70% punta a evitare gli sprechi di cibo, secondo una recente indagine Ismea. In quest’otticasi uniscono per dare un aiuto concreto alle. “Il nostro settore vuole continuare ad assicurare cibo sano ed accessibile a tutti – dichiara il presidente di, Antonio Forlini – ed è impegnato nel declinare con atti concreti la responsabilità sociale di impresa. Per questo ci impegniamo oggi a sottoscrivere conun protocollo per favorire meccanismi di collaborazione ...

