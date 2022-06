Aborto – PVF | ennesima relazione ministeriale lacunosa

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 16 giugno 2022). Pro Vita Famiglia:«Denunciamo – informa un comunicato di Pro Vita Famiglia – l’e incompletasull’. Quella presentata dal ministro Speranza, sull’attuazione della legge 194 del 1978, continua ad avere molti dati non rilevati e non tenere in considerazioni le importanti e pericolose conseguenze sulla salute delle donne. «Nei dati delle complicanze, infatti, oltre 1.800 casi risultano non rilevati – il che è assurdo nell’epoca della completa informatizzazione – e si citano soltanto “emorragia” e “infezione” mentre non viene specificato cosa si intenda per “altro”. Vengono inoltre completamente ignorate le gravi conseguenze ...