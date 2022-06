A San Salvatore Telesino torna la ‘Festa della Musica’: il programma (Di giovedì 16 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSabato 25 e domenica 26 giugno appuntamento a San Salvatore Telesino in Piazza Nazionale per la Festa della Musica. La manifestazione, organizzata dalla ProLoco di San Salvatore Telesino con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, rappresenta l’occasione per salutare l’arrivo dell’estate e ripartire dopo due anni difficili, trasmettendo quel messaggio di cultura, partecipazione, integrazione, armonia che solo la musica riesce a dare. “Sono tutti invitati. Vogliamo celebrare la musica nella sua sostanza: ognuno può portare uno strumento, raggiungerci in piazza, esibirsi e suonare”. Sono queste le parole del Presidente della Pro Loco Nicola Pacelli, che aggiunge: “Ci sarà una ampia partecipazione di giovani musicisti e band del territorio. Siamo onorati di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSabato 25 e domenica 26 giugno appuntamento a Sanin Piazza Nazionale per la FestaMusica. La manifestazione, organizzata dalla ProLoco di Sancon il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, rappresenta l’occasione per salutare l’arrivo dell’estate e ripartire dopo due anni difficili, trasmettendo quel messaggio di cultura, partecipazione, integrazione, armonia che solo la musica riesce a dare. “Sono tutti invitati. Vogliamo celebrare la musica nella sua sostanza: ognuno può portare uno strumento, raggiungerci in piazza, esibirsi e suonare”. Sono queste le parole del PresidentePro Loco Nicola Pacelli, che aggiunge: “Ci sarà una ampia partecipazione di giovani musicisti e band del territorio. Siamo onorati di ...

