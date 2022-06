A Roma si parla di “Siccità: situazione e soluzioni”, interviene Patuanelli (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma – Venerdì 17 giugno alle ore 9.45, presso la Sala Matteotti della Camera, si svolgerà il convegno “Siccità: situazione e soluzioni – Nella giornata mondiale della Siccità e della desertificazione, discutiamo di quali proposte mettere in campo in Italia per arginare la grande sete”. Introduce e modera la deputata, segretaria di Presidenza, Federica Daga. interviene Stefano Patuanelli (foto), ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 16 giugno 2022)– Venerdì 17 giugno alle ore 9.45, presso la Sala Matteotti della Camera, si svolgerà il convegno “– Nella giornata mondiale dellae della desertificazione, discutiamo di quali proposte mettere in campo in Italia per arginare la grande sete”. Introduce e modera la deputata, segretaria di Presidenza, Federica Daga.Stefano(foto), ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista.

