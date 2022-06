A Roma brucia la discarica di Malagrotta, operazioni complesse (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma – Un incendio di vaste proporzioni è divampato oggi pomeriggio nell’impianto rattamento rifiuti di Malagrotta, all’estrema periferia Ovest di Roma, che sta interessando anche il Tmb2 che tratta 900 tonnellate al giorno di rifiuti.Una colonna di fumo si è alzata in cielo visibile da più parti della città, suscitando preoccupazione nella popolazione. “L’incendio sta interessando alcuni dei capannoni. Abbiamo 70 vigili del fuoco al lavoro con alcune squadre arrivate anche dalla provincia.La situazione è ancora in evoluzione. Oltre a cercare di spegnere le fiamme, il cui lavoro è difficile, le squadre sono a protezione delle altre strutture per evitare che l’incendio possa propagarsi. Al momento non c’è nessuna ipotesi sulle cause”, ha detto Luca Cari, portavoce dei vigili del fuoco, a Rainews24. “Non risultano persone ferite ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 16 giugno 2022)– Un incendio di vaste proporzioni è divampato oggi pomeriggio nell’impianto rattamento rifiuti di, all’estrema periferia Ovest di, che sta interessando anche il Tmb2 che tratta 900 tonnellate al giorno di rifiuti.Una colonna di fumo si è alzata in cielo visibile da più parti della città, suscitando preoccupazione nella popolazione. “L’incendio sta interessando alcuni dei capannoni. Abbiamo 70 vigili del fuoco al lavoro con alcune squadre arrivate anche dalla provincia.La situazione è ancora in evoluzione. Oltre a cercare di spegnere le fiamme, il cui lavoro è difficile, le squadre sono a protezione delle altre strutture per evitare che l’incendio possa propagarsi. Al momento non c’è nessuna ipotesi sulle cause”, ha detto Luca Cari, portavoce dei vigili del fuoco, a Rainews24. “Non risultano persone ferite ...

