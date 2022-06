"A letto per 800 euro?". Camilla Lucchi lascia Veronica Gentili a bocca aperta: chi è questa donna | Video (Di giovedì 16 giugno 2022) A Controcorrente Veronica Gentili parla di reddito di cittadinanza con un parterre molto vario. Si va dal forzista Alessandro Cattaneo alla senatrice ex Movimento 5 Stelle Barbara Lezzi, passando da un imprenditore di Foggia e una influencer, Camilla Lucchi. Ed è proprio quest'ultima a fornire un interessante spunto di riflessione negli studi di Rete 4. Chi percepisce l'assegno fortemente voluto dai grillini non cerca lavoro perché pigro o perché gli stipendi proposti sono troppo bassi? "In questo caso è difficile generalizzare - spiega la Lucchi -. Ci sono giovani che hanno voglia di fare e giovani che ne hanno un po' di meno. Io mi metto nei panni dell'imprenditore di Foggia, perché anche io sono amministratrice di una società oltre a fare l'influencer nel digitale, perché il digitale ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) A Controcorrenteparla di reddito di cittadinanza con un parterre molto vario. Si va dal forzista Alessandro Cattaneo alla senatrice ex Movimento 5 Stelle Barbara Lezzi, passando da un imprenditore di Foggia e una influencer,. Ed è proprio quest'ultima a fornire un interessante spunto di riflessione negli studi di Rete 4. Chi percepisce l'assegno fortemente voluto dai grillini non cerca lavoro perché pigro o perché gli stipendi proposti sono troppo bassi? "In questo caso è difficile generalizzare - spiega la-. Ci sono giovani che hanno voglia di fare e giovani che ne hanno un po' di meno. Io mi metto nei panni dell'imprenditore di Foggia, perché anche io sono amministratrice di una società oltre a fare l'influencer nel digitale, perché il digitale ...

Pubblicità

reportrai3 : - Mentre leggevo il libro spesso e guardavo la copertina per capire se l'autore fosse Matteo Renzi o Silvio Berlusc… - sandronedazieri : Ci fosse stato il referendum sulla cannabis e il suicidio assistito avrei fatto la fila ai seggi all’alba. Per i re… - Agenzia_Ansa : E' iniziata la sedazione profonda per Fabio Ridolfi, il 46enne di Fermignano (Pesaro Urbino), inchiodato a letto da… - Superficaoca : allora, lodare certe abitudini dicendo ad. es 'andare a letto la sera entro le 10', o 'non bere alcolici' è 'un ben… - Inzaghi711 : @paolaferrari_og @RaiSport @allatiziana @gigiodonna1 Cosa c'entra? Un conto una domanda scomoda e incalzante fatta… -