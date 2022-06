(Di giovedì 16 giugno 2022)– Si svolgerà giovedì 30 Giugno , alle ore 10, presso l’Aula MagnaFacoltà Di Economia, Università La Sapienza, Polo Di, il“LaDi”, promosso dal Presidente del Consorzio T-Tauri Giuseppe Pastore, Presidente del Consorzio T-Tauri, Componente Del Consiglio Generale di Unindustria e organizzatore di “Valoredi Impresa”, riconoscimento ideato per promuovere una nuova cultura di impresa inclusiva e sostenibile, per valorizzare la vocazione turistica del territorio. Focus del, sostenere un modello di progettazione condivisa del territorio, dove Amministrazione, imprese e startup condividano esperienze e ...

... con il contributo della Camera di Commercio di Frosinone, sulla filiera automotive/mobilità sostenibile del Lazio. GUARDATE IL NOSTRO SERVIZIO VIDEO.Ilpromosso da Unindustria intende analizzare il contributo del settore energetico alla ... con il contributo della Camera di Commercio di Frosinone, sulla filiera automotive/mobilita' ... A Latina il convegno “La Rete della Legalità come opportunità di sviluppo” Si terrà domani alle 17.00, al Circolo Cittadino di Latina, il convegno sul tema “Agro pontino terra nostra. Le origini di un’opportunità” ...In occasione del cinquantenario della Fondazione Roffredo Caetani prenderà il via il primo grande evento al Castello Caetani di Sermoneta dove, da domenica 19 giugno e fino al prossimo 31 ottobre, ver ...