70 anni lei, 45 lui: I giovani amanti e quel voler dire no allo sguardo maschile sull’amore (Di giovedì 16 giugno 2022) In un mondo sempre più vecchio, come quello occidentale, sesso e sentimenti sembrano ormai trovare ostello anche in corpi e in cuori che – almeno nell’opinione comune – dovrebbero da tempo esser diventati sterili o quanto meno acciaccati. In un mondo, però, in cui non sono certo le giovani generazioni a smuovere il mercato, è a consumatrici e consumatori in età di pensionamento che bisogna puntare, con un pullulare di cosmetici per mantenere in forma il fisico, vulva compresa, da proteggere dagli inconvenienti della menopausa e della terza età, e di storie che ci insegnano come non sia mai troppo tardi, anche per l’amore. I giovani amanti, film diretto da Carine Tardieu con protagonista una Fanny Ardant di una bellezza e di una grazia mozzafiato, si iscrive in quel filone narrativo che ... Leggi su robadadonne (Di giovedì 16 giugno 2022) In un mondo sempre più vecchio, comelo occidentale, sesso e sentimenti sembrano ormai trovare ostello anche in corpi e in cuori che – almeno nell’opinione comune – dovrebbero da tempo esser diventati sterili o quanto meno acciaccati. In un mondo, però, in cui non sono certo legenerazioni a smuovere il mercato, è a consumatrici e consumatori in età di pensionamento che bisogna puntare, con un pullulare di cosmetici per mantenere in forma il fisico, vulva compresa, da proteggere dagli inconvenienti della menopausa e della terza età, e di storie che ci insegnano come non sia mai troppo tardi, anche per l’amore. I, filmtto da Carine Tardieu con protagonista una Fanny Ardant di una bellezza e di una grazia mozzafiato, si iscrive infilone narrativo che ...

CarloCalenda : Meloni chiede a Salvini e Berlusconi di far cadere il Draghi in mezzo ad una guerra, l’inflazione, l’impennata dei… - AngeloCiocca : @EnricoLetta Ma lei lo sa quanto l'Ue dipenda da Paesi come la Cina per quanto riguarda la produzione di pannelli e… - Dittateuro : RT @Corry08101961: pubblichiamo video di Alina Lipp,giornalista e blogger tedesca che rischia 3 anni di carcere(in Germania) per aver detto… - Maria20Angela : @GiorgiaMeloni Mistificare?? È italiano e ciò che lei ha sempre sostenuto in tutti questi anni e in quel video aberrante è schifoso - brumas00 : RT @GuidoCrosetto: Hanno assolto, perché il fatto non sussiste, il padre di @meb. Immagino fioccheranno i comunicati di scuse da parte di c… -