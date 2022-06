30 anni di carriera per Gigi d’Alessio festeggiati su Rai 1 con una serata evento: tutti gli ospiti (Di giovedì 16 giugno 2022) Cresce l’attesa per la serata evento dedicata ai 30 anni di carriera di Gigi d’Alessio, una serata che per festeggiare la grande occasione, sarà trasmessa su Rai 1. Venerdì 17 giugno, in diretta in prima serata su Rai 1 e su Radio 2 da Piazza del Plebiscito a Napoli “Uno come te – Trent’anni insieme”, il concerto-evento che celebra i primi 30 anni di musica e di grandi successi di Gigi d’Alessio. In un periodo in cui l’Italia prova a rinascere, ricominciando anche dalla musica, la grande musica nelle piazze, negli stadi, nei teatri, sulle spiagge, anche Gigi d’Alessio ha un regalo speciale da fare a tutti i suoi fan. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 16 giugno 2022) Cresce l’attesa per ladedicata ai 30didi, unache per festeggiare la grande occasione, sarà trasmessa su Rai 1. Venerdì 17 giugno, in diretta in primasu Rai 1 e su Radio 2 da Piazza del Plebiscito a Napoli “Uno come te – Trent’insieme”, il concerto-che celebra i primi 30di musica e di grandi successi di. In un periodo in cui l’Italia prova a rinascere, ricominciando anche dalla musica, la grande musica nelle piazze, negli stadi, nei teatri, sulle spiagge, ancheha un regalo speciale da fare ai suoi fan. ...

Pubblicità

fanpage : La Regione stanzia 250mila euro per lo show di piazza Plebiscito in cui D’Alessio celebrerà 30 anni di carriera. Po… - RaiUno : Un concerto-evento per celebrare i 30 anni di carriera di @_GigiDAlessio_, sul palco, con gli amici di sempre, in p… - IlContiAndrea : Gigi D’Alessio, evento a Napoli (e su RaiUno) per i 30 anni di carriera: “Ho cantato dai matrimoni a New York. Ho a… - RobyRicciotti : @Sho__96 Ma certo. Alla fine anche solo a guardare i ruoli con Deko Lukaku e Lauti hai tre n.9 e con Dybala e Corre… - RaiPlay : RT @RaiUno: Un concerto-evento per celebrare i 30 anni di carriera di @_GigiDAlessio_, sul palco, con gli amici di sempre, in piazza del Pl… -