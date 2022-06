1° Summit Blue Forum Italia Network, una rete per l'Economia del Mare sostenibile (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) - Si apre domani, venerdì 17 giugno, il 1° Summit Blue Forum Italia Network. Una due giorni che vedrà i principali attori dell'Economia del Mare confrontarsi sulle tematiche della transizione ecologica e digitale del Mare, con l'obiettivo di cogliere le opportunità del percorso verso un'Economia del Mare sostenibile tracciate dalla comunicazione 240 Final del 17 maggio 2021 della Commissione europea. Gli utenti del Mare si ritrovano a Gaeta, insieme a esponenti del Governo, rappresentanti dei principali organi istituzionali e associativi nazionali ed europei, autorità militari, imprese e importanti realtà operanti nel settore. Si parte dalla condivisione del Manifesto ... Leggi su iltempo (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) - Si apre domani, venerdì 17 giugno, il 1°. Una due giorni che vedrà i principali attori dell'delconfrontarsi sulle tematiche della transizione ecologica e digitale del, con l'obiettivo di cogliere le opportunità del percorso verso un'deltracciate dalla comunicazione 240 Final del 17 maggio 2021 della Commissione europea. Gli utenti delsi ritrovano a Gaeta, insieme a esponenti del Governo, rappresentanti dei principali organi istituzionali e associativi nazionali ed europei, autorità militari, imprese e importanti realtà operanti nel settore. Si parte dalla condivisione del Manifesto ...

