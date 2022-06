Zelensky: battaglia nel Donbass determinerà il corso della guerra (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che l’esito di una battaglia nel Donbass determinerà le sorti della guerra con la Russia. Intanto, le forze russe stanno cercando di bloccare i soldati ucraini nel polo industriale di Severodonetsk. Zelensky: una battaglia del Donbass sarà determinante Secondo il presidente ucraino Zelensky, la battaglia contro le truppe Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il presidente ucraino Volodymyrha affermato che l’esito di unanelle sorticon la Russia. Intanto, le forze russe stanno cercando di bloccare i soldati ucraini nel polo industriale di Severodonetsk.: unadelsarà determinante Secondo il presidente ucraino, lacontro le truppe

