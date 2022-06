Zazzaroni: “Da Napoli mi dicono che scoppierà il caso Anguissa. Vi dico dove si trova Spalletti” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, nel suo editoriale parlando del Napoli rivela una notizia su Anguissa. Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, nel consueto editoriale ha fatto il punto sul Napoli rivelando un retroscena su Anguissa. “Da qualche giorno ho un pensiero fisso per Luciano Spalletti, lo immagino alla riserva estiva, in un posto fantastico a Montaione, nascosto in un capanno, senza telefono perché non vuole sentire nessuno. Ha paura che gli arrivino telefonate per informarlo che questo se n’è andato, che quell’altro pure e che qualcuno non accetta il Napoli. Il club azzurro aveva una squadra da scudetto, non è andata bene per mille ragioni, però siamo in un periodo che ricorda lo scorso anno. Cioè sembrava ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ivan, direttore del Corriere dello Sport, nel suo editoriale parlando delrivela una notizia su. Ivan, direttore del Corriere dello Sport, nel consueto editoriale ha fatto il punto sulrivelando un retroscena su. “Da qualche giorno ho un pensiero fisso per Luciano, lo immagino alla riserva estiva, in un posto fantastico a Montaione, nascosto in un capanno, senza telefono perché non vuole sentire nessuno. Ha paura che gli arrivino telefonate per informarlo che questo se n’è andato, che quell’altro pure e che qualcuno non accetta il. Il club azzurro aveva una squadra da scudetto, non è andata bene per mille ragioni, però siamo in un periodo che ricorda lo scorso anno. Cioè sembrava ...

