Zanetti non si nasconde: 'Dybala? Sì, ne stiamo parlando. Lo ammiro' (Di mercoledì 15 giugno 2022) Le parti sono sempre più vicine e Paulo Dybala si tinge - ogni giorno che passa - sempre più di nerazzurro. Ormai ci sono pochi dubbi che la Joya sia a qualche passo dal legarsi al club milanese e le ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 15 giugno 2022) Le parti sono sempre più vicine e Paulosi tinge - ogni giorno che passa - sempre più di nerazzurro. Ormai ci sono pochi dubbi che la Joya sia a qualche passo dal legarsi al club milanese e le ...

Pubblicità

Elygabrysabry1 : RT @Gazzetta_it: Inter, Zanetti non si nasconde: '#Dybala? Se ne sta parlando. Lo ammiro, gli auguro il meglio' - sportli26181512 : Zanetti non si nasconde: 'Dybala? Sì, ne stiamo parlando. Lo ammiro': Zanetti non si nasconde: 'Dybala? Se ne sta p… - Gazzetta_it : Inter, Zanetti non si nasconde: '#Dybala? Se ne sta parlando. Lo ammiro, gli auguro il meglio' - CapitanFarris : è comparso lorenzo non appena sono uscite le dichiarazioni di zanetti ahahahahahahahahah - dbollini : @pmm131x io, alla mia non più veneranda età, sono arrivato alla conclusione che 'il talento non è nulla senza contr… -