Zakharova la tetra | ' La condanna a morte nel Donetsk dei britannici e del marocchino sia di esempio per altri mercenari'

(Di mercoledì 15 giugno 2022)

Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. Aiden Aslin e Shaun Pinner sono stati catturati mentre combattevano con l'esercito ucraino e processati come mercenari. "La condanna a morte nel Donetsk dei britannici e del marocchino sia di esempio per altri mercenari" - La portavoce del ministero della Difesa se la prende con i 'soldati di ventura' che combattono per l'Ucraina. La protesta di Londra.