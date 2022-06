WWE: Scoperta relazione extraconiugale di Vince McMahon con una dipendente, 3 milioni pagati per il silenzio (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il Wall Street Journal riporta che il consiglio di amministrazione della World Wrestling Entertainment, Inc. sta indagando su un presunto accordo segreto da 3 milioni di dollari stipulato da Vince McMahon con una ex dipendente. L’articolo afferma che Vince McMahon avrebbe avuto una relazione di tipo consensuale con questa persona. L’accordo impedisce all’ex dipendente, assunto come paralegale nel 2019, di parlare della presunta relazione. Secondo quanto riferito, l’indagine del consiglio è iniziata ad aprile e si è estesa ad altri accordi di non divulgazione che riguardano affermazioni di cattiva condotta fatte da altre ex dipendenti della WWE su McMahon e John Laurinaitis, responsabile delle relazioni con i ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il Wall Street Journal riporta che il consiglio di amministrazione della World Wrestling Entertainment, Inc. sta indagando su un presunto accordo segreto da 3di dollari stipulato dacon una ex. L’articolo afferma cheavrebbe avuto unadi tipo consensuale con questa persona. L’accordo impedisce all’ex, assunto come paralegale nel 2019, di parlare della presunta. Secondo quanto riferito, l’indagine del consiglio è iniziata ad aprile e si è estesa ad altri accordi di non divulgazione che riguardano affermazioni di cattiva condotta fatte da altre ex dipendenti della WWE sue John Laurinaitis, responsabile delle relazioni con i ...

