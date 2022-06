WWE | Dipendenti avvisati dell’articolo su Vince McMahon “prendiamo la cosa molto seriamente”

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Vi abbiamo riportato pochi minuti fa della delicatissima situazione in seno al consiglio di amministrazione della WWE e riguardante in particolare. Il chairman della WWE avrebbe infatti stipulato alcuni accordi segreti con exin seguito alla loro uscita dalla compagnia. Di almeno una di loro si parla di una relazione a sfondo sessuale intercorsa consensualmente. All’ex dipendente sarebbero stati versati 3 milioni di dollari nell’ambito di un accordo di non divulgazione. Secondo Wrestlenomics la WWE avrebbe informato idella “tempesta” in arrivo, inviando un messaggio che li informava in anticipo della vicenda. La WWE ha inviato un messaggio allo staff simile al commento del portavoce della WWE nell’articolo del Wall Street Journal che recitava così: “Il Wall Street Journal ...

