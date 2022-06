Wta Birmingham 2022, programma e orari giovedì 16 giugno con Giorgi (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il programma e gli orari di gioco di giovedì 16 giugno per il wta 250 di Birmingham, dove Camila Giorgi sarà impegnata nel suo match di ottavi di finale. La tennista maceratese, terza favorita del torneo, aprirà il programma alle ore 12:00 italiane contro l’americana Lauren Davis. A seguire scenderà in campo anche la prima testa di serie Julia Ostapenko, opposta all’ucraina Yastremska. Di seguito l’ordine di gioco completo. CENTRE COURT ore 12:00 – (3) Giorgi vs Davis a seguire – (1) Ostapenko vs Yastremska a seguire – (8) Zhang vs Ruse a seguire – Haddad Maia vs Frech SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ile glidi gioco di16per il wta 250 di, dove Camilasarà impegnata nel suo match di ottavi di finale. La tennista maceratese, terza favorita del torneo, aprirà ilalle ore 12:00 italiane contro l’americana Lauren Davis. A seguire scenderà in campo anche la prima testa di serie Julia Ostapenko, opposta all’ucraina Yastremska. Di seguito l’ordine di gioco completo. CENTRE COURT ore 12:00 – (3)vs Davis a seguire – (1) Ostapenko vs Yastremska a seguire – (8) Zhang vs Ruse a seguire – Haddad Maia vs Frech SportFace.

Pubblicità

Tennis_Ita : WTA 250 Birmingham: Halep vince, convince e vola ai quarti - Fprime86 : RT @federtennis: ?? Camila #Giorgi accede al 2° turno del #WTA di Birmingham: 7-6 6-4 alla ceca Martincova! #stayFIT | #tennis https://t.co… - infoitsport : Classifica WTA, Camila Giorgi per ora non guadagna posizioni: cosa deve fare a Birmingham per scalare il ranking - infoitsport : Wta Birmingham 2022, Giorgi doma Martincova e attende Davis al secondo turno - infoitsport : Giorgi-Davis in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Birmingham 2022 -