Vuole lavare i vestiti nel bagno del McDonald's: finisce male (Di mercoledì 15 giugno 2022) Aveva intenzione di lavare i propri vestiti nel bagno per i disabili all'interno di un ristorante McDonald's del Duomo, a Milano, ma ha trovato la porta chiusa a chiave e quindi ha iniziato a inveire contro alcuni clienti e...

elio33044815 : @GiorgiaMeloni Nessuno vuole darti lezioni. Dalle mie parti si dice che “a lavare la testa al asino si perde sia l’… - Isegnalidalciel : Con quelle storie si vuole lavare la coscienza, ma purtroppo non funziona così quando si hanno dei… - 100Business_ : @lunaner31874974 @Kikostar0 Ma chissenefrega della lotta di parità SE UNO NON LA VUOLE !!! Se uno /a preferisce viv… - LeoMuti2 : @marioimprota11 @VedeleAngela La fai facile tu. Ci vuole buona volontà ed un minimo di testa anche per lavare i cessi. - JoeFortissimo : @ayurbea E poi chi cazzo si vuole lavare scusa -