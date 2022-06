Volley, Italia-Serbia 3-1 in Nations League. Davide Mazzanti: “Ribaltato il match con pazienza, migliorate in ricezione” (Di mercoledì 15 giugno 2022) L’Italia ha sconfitto la Serbia per 3-1 nel quinto match della Nations League 2022 di Volley femminile. La seconda settimana di gare è iniziata nel miglior modo possibile per le azzurre, capaci di battere le balcaniche nella rivincita della finale degli ultimi Europei. La nostra Nazionale ha perso il primo set, poi ha reagito brillantemente e ha piazzato una rimonta di qualità soppiantando le rivali guidate da coach Daniele Santarelli. Le Campionesse d’Europa hanno così ottenuto la terza vittoria nel torneo e si sono rilanciate nella corsa per la qualificazione alla Final Eight. Paola Egonu e compagne hanno saputo fare la differenza sfruttando al meglio tutte le loro qualità tecniche, nonostante il gruppo di riferimento non giocasse insieme da parecchio tempo. Primo sigillo a Brasilia, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 giugno 2022) L’ha sconfitto laper 3-1 nel quintodella2022 difemminile. La seconda settimana di gare è iniziata nel miglior modo possibile per le azzurre, capaci di battere le balcaniche nella rivincita della finale degli ultimi Europei. La nostra Nazionale ha perso il primo set, poi ha reagito brillantemente e ha piazzato una rimonta di qualità soppiantando le rivali guidate da coach Daniele Santarelli. Le Campionesse d’Europa hanno così ottenuto la terza vittoria nel torneo e si sono rilanciate nella corsa per la qualificazione alla Final Eight. Paola Egonu e compagne hanno saputo fare la differenza sfruttando al meglio tutte le loro qualità tecniche, nonostante il gruppo di riferimento non giocasse insieme da parecchio tempo. Primo sigillo a Brasilia, ...

