Volley, Italia-Serbia 3-1 in Nations League. Caterina Bosetti: “Vincere ci ricarica”. De Gennaro: “Cresciute in fase break” (Di mercoledì 15 giugno 2022) L’Italia ha incominciato nel miglior modo possibile la seconda settimana di gare della Nations League 2022 di Volley femminile. Le Campionesse d’Europa hanno infatti sconfitto la Serbia per 3-1 a Brasilia e hanno così conquistato la terza vittoria nel torneo dopo le due ottenute ad Ankara. Le azzurre hanno saputo regolare le balcaniche, prive della fuoriclasse Boskovic, nella rivincita dell’atto conclusivo dell’ultima rassegna continentale: dopo aver perso il primo set, le ragazze di Davide Mazzanti hanno rialzato la testa e hanno rimontato con grande autorevolezza. Le migliori in campo sono state Paola Egonu e Alice Degradi, ma il successo della nostra Nazionale è stato merito anche di Caterina Bosetti e di Monica De Gennaro: la schiacciatrice ha ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 giugno 2022) L’ha incominciato nel miglior modo possibile la seconda settimana di gare della2022 difemminile. Le Campionesse d’Europa hanno infatti sconfitto laper 3-1 a Brasilia e hanno così conquistato la terza vittoria nel torneo dopo le due ottenute ad Ankara. Le azzurre hanno saputo regolare le balcaniche, prive della fuoriclasse Boskovic, nella rivincita dell’atto conclusivo dell’ultima rassegna continentale: dopo aver perso il primo set, le ragazze di Davide Mazzanti hanno rialzato la testa e hanno rimontato con grande autorevolezza. Le migliori in campo sono state Paola Egonu e Alice Degradi, ma il successo della nostra Nazionale è stato merito anche die di Monica De: la schiacciatrice ha ...

Pubblicità

sportli26181512 : Volley Nations League, l’Italia batte la Serbia 3-1: le azzurre ripartono alla grande: Per questa seconda tappa di… - infoitsport : Volley, Italia-Serbia 3-1 in Nations League. Davide Mazzanti: 'Ribaltato il match con pazienza, migliorate in ricez… - zazoomblog : LIVE Italia-Serbia 2-1 volley femminile Nations League in DIRETTA: azzurre in fuga anche nel quarto set 12-7 -… - zazoomblog : LIVE Italia-Serbia 3-1 volley femminile Nations League in DIRETTA: vittoria in rimonta delle azzurre - #Italia-Ser… - News24_it : Nations League l’Italia comincia con un successo, battuta la Serbia 3-1 - La Gazzetta dello Sport -