Volley, Italia-Repubblica Dominicana in tv domani sera: canale, orario e diretta streaming VNL femminile 2022 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Inizia il conto alla rovescia per Italia-Repubblica Dominicana, sfida valevole per la Week 2 della Volley Nations League (VNL) femminile 2022. Le azzurre di Davide Mazzanti, dopo aver affrontato la Serbia allenata da Daniele Santarelli, vogliono la vittoria contro la formazione caraibica. Le dominicane, che arrivano invece dalla sfida contro la Corea del Sud, non staranno a guardare e proveranno a conquistare punti importanti per la classifica. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 23.00 Italiane di giovedì 16 giugno a Brasilia, in Brasile. Di seguito, le informazioni per seguire la partita. VNL femminile 2022, IL CALENDARIO DELL’Italia: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 giugno 2022) Inizia il conto alla rovescia per, sfida valevole per la Week 2 dellaNations League (VNL). Le azzurre di Davide Mazzanti, dopo aver affrontato la Serbia allenata da Daniele Santarelli, vogliono la vittoria contro la formazione caraibica. Le dominicane, che arrivano invece dalla sfida contro la Corea del Sud, non staranno a guardare e proveranno a conquistare punti importanti per la classifica. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 23.00ne di giovedì 16 giugno a Brasilia, in Brasile. Di seguito, le informazioni per seguire la partita. VNL, IL CALENDARIO DELL’: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV ...

Pubblicità

zazoomblog : Volley Italia-Serbia 3-1 in Nations League. Caterina Bosetti: “Vincere ci ricarica”. De Gennaro: “Cresciute in fase… - sportli26181512 : Volley Nations League, l’Italia batte la Serbia 3-1: le azzurre ripartono alla grande: Per questa seconda tappa di… - infoitsport : Volley, Italia-Serbia 3-1 in Nations League. Davide Mazzanti: 'Ribaltato il match con pazienza, migliorate in ricez… - zazoomblog : LIVE Italia-Serbia 2-1 volley femminile Nations League in DIRETTA: azzurre in fuga anche nel quarto set 12-7 -… - zazoomblog : LIVE Italia-Serbia 3-1 volley femminile Nations League in DIRETTA: vittoria in rimonta delle azzurre - #Italia-Ser… -