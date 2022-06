Volley femminile, Nations League 2022. Egonu e Degradi super e l’Italia vola: 3-1 alla Serbia! (Di mercoledì 15 giugno 2022) Un set di sofferenza e assestamento e poi è grande Italia nel primo match del secondo slot di gare della VNL 2022 a Brasilia., Le azzurre demoliscono con un 3-1 dai due volti le campionesse del mondo della Serbia, prova, bisogna dirlo della star Boskovic, sostituita da una buona Bjelica. Le serbe hanno dato il meglio nel primo parziale vinto 25-21, poi si sono dovute inchinare allo strapotere della squadra di Mazzanti che è cresciuta in tutti i fondamentali, ribaltando la situazione. Alice Degradi su tutte ma molto bene anche Egonu in attacco, Caterina Bosetti che ha faticato nel primo set ma poi è stata molto positiva in battuta e anche attacco, bene anche le centrali e Malinov in regia. Mazzanti si affida alla squadra titolare con Malinov-Egonu, Chirichella-Danesi, Bosetti-Degradi e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 giugno 2022) Un set di sofferenza e assestamento e poi è grande Italia nel primo match del secondo slot di gare della VNLa Brasilia., Le azzurre demoliscono con un 3-1 dai due volti le campionesse del mondo della Serbia, prova, bisogna dirlo della star Boskovic, sostituita da una buona Bjelica. Le serbe hanno dato il meglio nel primo parziale vinto 25-21, poi si sono dovute inchinare allo strapotere della squadra di Mazzanti che è cresciuta in tutti i fondamentali, ribaltando la situazione. Alicesu tutte ma molto bene anchein attacco, Caterina Bosetti che ha faticato nel primo set ma poi è stata molto positiva in battuta e anche attacco, bene anche le centrali e Malinov in regia. Mazzanti si affidasquadra titolare con Malinov-, Chirichella-Danesi, Bosetti-e ...

Pubblicità

digitalsat_it : Continua la Volley Nations League femminile con le azzurre su Sky Sport e NOW - zazoomblog : LIVE Italia-Serbia 0-1 volley femminile Nations League in DIRETTA: azzurre surclassate nel primo set 21-25 -… - digitalsat_it : Continua la Volley Nations League femminile con le azzurre su Sky Sport e NOW - zazoomblog : LIVE Italia-Serbia 0-1 volley femminile Nations League in DIRETTA: azzurre surclassate nel primo set 21-25 -… - zazoomblog : LIVE Italia-Serbia 1-1 volley femminile Nations League in DIRETTA: azzurre in fuga nel terzo set 13-6 - #Italia-Se… -