Pubblicità

TuttoAndroid : Vodafone rinnova le sue offerte: winback da 6,99 euro al mese per ex clienti -

MondoMobileWeb.it

...le offerte solo dati di" TIM invece propone tre diverse promozioni per una connessione casa meno di 10 euro. Supergiga 100 offre 100 GB per navigare in 4G per 3 mesi, poi sicon 50 ......promozioni prevedono una SIM solo dati con un quantitativo fisso di Gigabyte incluso che si...99 euro Giga Speed 50 50 GB in 4G 13,99 euro Confronta le offerte solo dati di... Torna in Vodafone: 100 Giga, minuti e SMS a 6,99 euro al mese. Anche con Vodafone Club incluso Vodafone potrebbe essere l’operatore giusto a cui rivolgervi se siete tra i clienti di TIM o WindTre insoddisfatti del proprio piano telefonico. L’azienda britannica punta sulla qualità della rete, l’ ...Vodafone lancia una nuova offerta: Vodafone 150 Giga Free che per i primi tre mesi è gratuita e poi andare su Internet sarà facilissimo ...