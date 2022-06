VNL femminile 2022, esordio vincente per le azzurre a Brasilia: battuta 3-1 la Serbia in rimonta (Di mercoledì 15 giugno 2022) Buona la prima per le azzurre di Davide Mazzanti nella Pool 3 di Volleyball Nations League in corso a Brasilia (Brasile). L’Italia ha battuto 3-1 la Serbia (21-25; 25-14; 25-15; 25-20) e guarda con ottimismo al match d giovedì contro la Germania. Prima però un giorno di riposo per ricaricare le batterie. Precise in ricezione, ciniche nel rimontare, Mazzanti schiera Malinov in regia, Degradi e Bosetti come schiacciatrici, Danesi e Chirichella al centro, Egonu opposto e De Gennaro libero. Un ace di Bosetti e due giocate di Egonu sono i due lampi che illudono le azzurre di poter conquistare il primo set che si chiude 21-25 per Lazovic e compagne. Nel secondo però è tutta un’altra Italia. Sale in cattedra Egonu (22 punti totali per lei) che trascina la fuga azzurra sul +6 (12-6). Bene anche Malinov, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 giugno 2022) Buona la prima per ledi Davide Mazzanti nella Pool 3 di Volleyball Nations League in corso a(Brasile). L’Italia ha battuto 3-1 la(21-25; 25-14; 25-15; 25-20) e guarda con ottimismo al match d giovedì contro la Germania. Prima però un giorno di riposo per ricaricare le batterie. Precise in ricezione, ciniche nelre, Mazzanti schiera Malinov in regia, Degradi e Bosetti come schiacciatrici, Danesi e Chirichella al centro, Egonu opposto e De Gennaro libero. Un ace di Bosetti e due giocate di Egonu sono i due lampi che illudono ledi poter conquistare il primo set che si chiude 21-25 per Lazovic e compagne. Nel secondo però è tutta un’altra Italia. Sale in cattedra Egonu (22 punti totali per lei) che trascina la fuga azzurra sul +6 (12-6). Bene anche Malinov, ...

