Vite al limite, come sta oggi Bethany Stout? Quanto pesava e quanto pesa? E’ ancora dimagrita? (Di mercoledì 15 giugno 2022) Protagonista del terzo episodio della ottava stagione di Vite al limite (o My 600-lb life, rifacendoci al titolo originale del format) è Bethany Stout, 40enne di Alva, in Oklahoma.Di seguito riassumiamo brevemente la sua storia, il suo percorso all’interno della clinica del Dr. Now e quelle che sono le sue notizie ad oggi (o, comunque, all’ultima data più vicina a noi).Vite al limite: la storia di BethanyBethany è una 40enne che lavora come consulente e ha due figlie. Vive con loro ad Alva, in Oklahoma.Purtroppo, però, la sua vita è a rischio perché pesa circa 274 chili (275.5, stando a Wikipedia) quando approda nel programma in onda in Italia su Real Time.Il percorso della donna può essere inserito ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 15 giugno 2022) Protagonista del terzo episodio della ottava stagione dial(o My 600-lb life, rifacendoci al titolo originale del format) è, 40enne di Alva, in Oklahoma.Di seguito riassumiamo brevemente la sua storia, il suo percorso all’interno della clinica del Dr. Now e quelle che sono le sue notizie ad(o, comunque, all’ultima data più vicina a noi).al: la storia diè una 40enne che lavoraconsulente e ha due figlie. Vive con loro ad Alva, in Oklahoma.Purtroppo, però, la sua vita è a rischio perchécirca 274 chili (275.5, stando a Wikipedia) quando approda nel programma in onda in Italia su Real Time.Il percorso della donna può essere inserito ...

