Vincolo quinquennale sul sostegno | riparte dopo il passaggio di ruolo sempre sul sostegno

Pubblicità

Orizzonte Scuola

2019/20 e precedenti) che non hanno ottenuto la conferma in ruolo; per posto comune, dai docenti titolari su sostegno ancora sottoposti alsu tale tipo di posto; dai docenti ...... ovvero per altra tipologia di posto per il quale si possegga lo specifico titolo di specializzazione, fatto salvo ildi permanenza sul sostegno, su posti di tipo speciale o di ... Docenti che saranno assunti in ruolo a settembre 2022: quali vincoli, quando potranno trasferirsi o richiedere assegnazione provvisoria. Tutte le info