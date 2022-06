VIDEO Ungheria, Rossi: “Italia è l’unica che ci hanno battuto, è stato un mio regalo” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il ct dell'Ungheria, Marco Rossi, parla dopo il successo esterno in Nations League per 4-0 contro l'Inghilterra, ricordando il ko in Italia Leggi su mediagol (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il ct dell', Marco, parla dopo il successo esterno in Nations League per 4-0 contro l'Inghilterra, ricordando il ko in

Pubblicità

GoalItalia : La sera prima: battere l’Inghilterra 0-4 ?????????????? La sera dopo: concerto dei Red Hot Chili Peppers ?? ?? Marco Rossi,… - Azzurri : #Nazionale ???? ??? Intervista al Ct Roberto #Mancini alla vigilia di #ItaliaUngheria Per approfondire ????… - MarcoTorrini : RT @Guido44895392: Vergognoso! Una sedicenne atleta dell’Ucraina Nazista ha partecipato ad un torneo di boxe in Ungheria. Durante la premia… - Daniela73368758 : RT @Guido44895392: Vergognoso! Una sedicenne atleta dell’Ucraina Nazista ha partecipato ad un torneo di boxe in Ungheria. Durante la premia… - Guido44895392 : Vergognoso! Una sedicenne atleta dell’Ucraina Nazista ha partecipato ad un torneo di boxe in Ungheria. Durante la p… -