VIDEO Italia-Serbia 3-1, highlights Nations League volley: Egonu, Degradi e Bosetti trascinano le azzurre (Di mercoledì 15 giugno 2022) L’Italia ha sconfitto la Serbia per 3-1 nel quinto match della Nations League 2022 di volley femminile. Le azzurre si sono esaltate a Brasilia, riuscendo a battere le balcaniche dopo aver perso il primo set. Le Campionesse d’Europa sono cresciute progressivamente nel corso dell’incontro, migliorando in ricezione e in fase di muro-difesa. Si tratta del terzo successo nel torneo, fondamentale per continuare a inseguire con convinzione la qualificazione alla Final Eight. Prestazione rimarchevole da parte dell’opposto Paola Egonu (23 punti) e della schiacciatrice Alice Degradi (16), supportata di banda da una tonica Caterina Bosetti (12, 4 aces). Al centro è arrivata tanta sostanza dalla coppia titolare formata da Anna Danesi e Cristina ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 giugno 2022) L’ha sconfitto laper 3-1 nel quinto match della2022 difemminile. Lesi sono esaltate a Brasilia, riuscendo a battere le balcaniche dopo aver perso il primo set. Le Campionesse d’Europa sono cresciute progressivamente nel corso dell’incontro, migliorando in ricezione e in fase di muro-difesa. Si tratta del terzo successo nel torneo, fondamentale per continuare a inseguire con convinzione la qualificazione alla Final Eight. Prestazione rimarchevole da parte dell’opposto Paola(23 punti) e della schiacciatrice Alice(16), supportata di banda da una tonica Caterina(12, 4 aces). Al centro è arrivata tanta sostanza dalla coppia titolare formata da Anna Danesi e Cristina ...

