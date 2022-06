VIDEO | Calciomercato Napoli, KOULIBALY alla JUVE? A Torino CI CREDONO! (Di mercoledì 15 giugno 2022) Merih Demiral potrebbe essere la chiave per affondare il colpo su Kalidou KOULIBALY. Il difensore turco, dopo aver trascorso la stagione in prestito all’Atalanta, non sarà riscattato e farà ritorno alla JUVEntus. Il club allenato da Gasperini è costretto a ridurre i costi per via della mancata qualificazione in Europa, e di conseguenza non può permettersi di prelevare il giocatore a titolo definitivo. Demiral, quindi, tornerà alla base e sicuramente avrà intenzione di giocare di più e con continuità. Ma non succederà con la maglia bianconera, poiché la concorrenza si amplia sempre di più vista la permanenza di de Ligt e l’arrivo di Federico Gatti dal Frosinone. Quasi con ogni probabilità gli verrà trovata una nuova sistemazione, questa volta magari a titolo definitivo. L’edizione di Tuttosport ha lanciato questa ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 15 giugno 2022) Merih Demiral potrebbe essere la chiave per affondare il colpo su Kalidou. Il difensore turco, dopo aver trascorso la stagione in prestito all’Atalanta, non sarà riscattato e farà ritornontus. Il club allenato da Gasperini è costretto a ridurre i costi per via della mancata qualificazione in Europa, e di conseguenza non può permettersi di prelevare il giocatore a titolo definitivo. Demiral, quindi, torneràbase e sicuramente avrà intenzione di giocare di più e con continuità. Ma non succederà con la maglia bianconera, poiché la concorrenza si amplia sempre di più vista la permanenza di de Ligt e l’arrivo di Federico Gatti dal Frosinone. Quasi con ogni probabilità gli verrà trovata una nuova sistemazione, questa volta magari a titolo definitivo. L’edizione di Tuttosport ha lanciato questa ...

