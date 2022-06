Vicepres. Barcellona: 'Lewandowski ci ha mostrato volontà di venire da noi' (Di mercoledì 15 giugno 2022) "Quello che più apprezzo di Lewandowski è che, nonostante il giocatore fenomenale che è, ci ha mostrato tutta la sua... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 15 giugno 2022) "Quello che più apprezzo diè che, nonostante il giocatore fenomenale che è, ci hatutta la sua...

Pubblicità

Cucciolina96251 : RT @dariopelle3: Penso sia giusta una panoramica semplice e veloce per spiegare, in breve, la situazione del Barcellona: secondo le parole… - Vincenzo140893 : RT @dariopelle3: Penso sia giusta una panoramica semplice e veloce per spiegare, in breve, la situazione del Barcellona: secondo le parole… - Tiarossi2 : RT @dariopelle3: Penso sia giusta una panoramica semplice e veloce per spiegare, in breve, la situazione del Barcellona: secondo le parole… - dariopelle3 : Penso sia giusta una panoramica semplice e veloce per spiegare, in breve, la situazione del Barcellona: secondo le… -