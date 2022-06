Vicepres Barcellona | 'Dobbiamo ridurre di 160 milioni il monte ingaggi'

Pubblicità

Questa la considerazione di Eduard Romeu , vicepresidente del, che conferma il gradimento reciproco tra i blaugrana e Robert Lewandowski .Commenta per primo Eduard Romeu , vice - presidente del, si è esposto così in merito al possibile acquisto di Robert Lewandowski , grande obiettivo di mercato dei Blaugrana : 'Potremo ingaggiare Lewandowski se riusciremo ad incassare tre volte ... Vicepres. Barcellona: 'Lewandowski ci ha mostrato volontà di venire da noi' "In questo momento abbiamo un monte ingaggi di 560 milioni e dobbiamo abbassarlo a 400". Il vice presidente economico del club, Eduard ...Il Barcellona ha problemi evidenti, resi noti anche dal vicepresidente dell'area economica Eduard Romeu: 'Il patrimonio netto è in negativo per 500 milioni di euro ed è questa la cifra di cui avremmo ...