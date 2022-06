Viabilità Roma Regione Lazio del 15-06-2022 ore 16:30 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Viabilità DEL 15 GIUGNO 2022 ORE 13.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULL’AUTOSTRADA Roma-NAPOLI UN INCIDENTE VERIFICATOSI SULLA RAMPA DI IMMISSIONE, E’ LA CAUSA DELLE CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ANCORA CHIUSA LA VARIANTE DEI MONTI LEPINI TRA SEZZE SCALO E CERIARA, SPENTO L’INCENDIO PROSEGUONO LE OPERAZIONI DI RIPRISTINO DEI LUOGHI, SONO ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO NEL COMPLESSO LA CIRCOLazioNE E’ INDICATA REGOLARE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO AL FLAMINIO, IN VIA AZUNI, PROSEGUIRANNO SINO A VENERDÌ 17 GIUGNO I LAVORI DI PAVIMENTAZIONE CAMBIA LA VIABILITA’, CONTESTUALMENTE, LE LINEE TRAM E BUS SUBISCONO DEVIAZIONI DI PERCORSO LA LINEA TRAM 2 E’ SOSTITUITA DA BUS. LA 19 SI ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 15 giugno 2022)DEL 15 GIUGNOORE 13.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASULL’AUTOSTRADA-NAPOLI UN INCIDENTE VERIFICATOSI SULLA RAMPA DI IMMISSIONE, E’ LA CAUSA DELLE CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ANCORA CHIUSA LA VARIANTE DEI MONTI LEPINI TRA SEZZE SCALO E CERIARA, SPENTO L’INCENDIO PROSEGUONO LE OPERAZIONI DI RIPRISTINO DEI LUOGHI, SONO ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO NEL COMPLESSO LA CIRCONE E’ INDICATA REGOLARE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO AL FLAMINIO, IN VIA AZUNI, PROSEGUIRANNO SINO A VENERDÌ 17 GIUGNO I LAVORI DI PAVIMENTAZIONE CAMBIA LA VIABILITA’, CONTESTUALMENTE, LE LINEE TRAM E BUS SUBISCONO DEVIAZIONI DI PERCORSO LA LINEA TRAM 2 E’ SOSTITUITA DA BUS. LA 19 SI ...

Pubblicità

halfio : @rep_roma Speriamo di no, non lì e non q quelle cifre. Lo sapete che lunedì 13 la viabilità temporanea per il conce… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2022 ore 19:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #14-06-2022 - MassimoChiaram7 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Astral, le linee bus 'S' (S13 e S15) saranno in strada sino al 2 luglio - romamobilita : #Roma #viabilità Astral, le linee bus 'S' (S13 e S15) saranno in strada sino al 2 luglio - TuttoSuRoma : RT @romamobilita: #Roma #viabilità #Atac Stanotte lavori per la manutenzione di via Piave. Le linee di bus 38, 92, 223, 360, 910 e n92 sara… -