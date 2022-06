“Vi auguro tutto il male”. Guendalina Tavassi choc dopo i fatti gravi: “Morirete presto” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Disavventura per l’ex naufraga della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Guendalina Tavassi, anche se lontano dalle spiagge dell’Honduras continua ad avere tutti per sé i riflettori. Nel corso della diretta dello show condotto da Ilary Blasi, dopo aver discusso con Lory Del Santo, l’ex gieffina ha raccontato di essere stata vittima di furto. Guendalina Tavassi vittima di un furto “Mi hanno lasciato per terra. Mi hanno rubato il portafogli in stazione. C’erano soldi, carte, addirittura l’anello, il rosario di mia nonna, tutti i documenti, rubato dentro la stazione a Milano. State attenti a Milano – prosegue Guendalina – perché la cosa che hanno fatto con me è stata stupidissima però viene spontaneo fare”. Visualizza questo post su Instagram ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 15 giugno 2022) Disavventura per l’ex naufraga della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi., anche se lontano dalle spiagge dell’Honduras continua ad avere tutti per sé i riflettori. Nel corso della diretta dello show condotto da Ilary Blasi,aver discusso con Lory Del Santo, l’ex gieffina ha raccontato di essere stata vittima di furto.vittima di un furto “Mi hanno lasciato per terra. Mi hanno rubato il portafogli in stazione. C’erano soldi, carte, addirittura l’anello, il rosario di mia nonna, tutti i documenti, rubato dentro la stazione a Milano. State attenti a Milano – prosegue– perché la cosa che hanno fatto con me è stata stupidissima però viene spontaneo fare”. Visualizza questo post su Instagram ...

