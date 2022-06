Verona, Marroccu subito attivo sul mercato: occhi su Henry e Carboni (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dopo Piccoli e Simeone, il Verona con il Diesse Marroccu sta lavorando per due colpi in entrata: piacciono Henry e Carboni Dal suo arrivo a Verona, il diesse Marroccu ha iniziato sin da subito a lavorare per rinforzare la rosa a disposizione di Cioffi. Dopo gli arrivi di Piccoli e il riscatto di Simeone, che però potrebbe essere ceduto viste le richieste, si sta muovendo per due obiettivi. Il primo è Henry del Venezia, mentre l’altro è Franco Carboni fresco vincitore dello Scudetto Primavera con l’Inter. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dopo Piccoli e Simeone, ilcon il Diessesta lavorando per due colpi in entrata: piaccionoDal suo arrivo a, il diesseha iniziato sin daa lavorare per rinforzare la rosa a disposizione di Cioffi. Dopo gli arrivi di Piccoli e il riscatto di Simeone, che però potrebbe essere ceduto viste le richieste, si sta muovendo per due obiettivi. Il primo èdel Venezia, mentre l’altro è Francofresco vincitore dello Scudetto Primavera con l’Inter. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

SimoneTogna : Marroccu, ds dell’#hellas Verona, è appena entrato in sede #inter. - CalcioNews24 : Il #Verona mette nel mirino #Henry e #Carboni ?? - I_M_Fez : RT @InterOlogy1908: Il #Verona avrà Frankito #Carboni in prestito dall’#Inter. Summit oggi di un’ora in sede con l’agente Beppe #Riso e il… - InterOlogy1908 : Il #Verona avrà Frankito #Carboni in prestito dall’#Inter. Summit oggi di un’ora in sede con l’agente Beppe #Riso e… - fzola_ : Hellas, interessa il giovane Carboni. Marroccu conferma: «Ci piace e ci stiamo lavorando» -