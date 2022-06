Venezia, il suicidio annunciato della professoressa transgender Cloe (Di mercoledì 15 giugno 2022) 58 anni, sola ed emarginata, è morta carbonizzata nel suo camper. Nel 2015 era entrata in classe indossando abiti femminili ed era stata sospesa per tre giorni Leggi su vanityfair (Di mercoledì 15 giugno 2022) 58 anni, sola ed emarginata, è morta carbonizzata nel suo camper. Nel 2015 era entrata in classe indossando abiti femminili ed era stata sospesa per tre giorni

