Venezia | ecco dove pescano ostriche i cinesi | le immagini che sconvolgono l' Italia

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Quella delle colonie dinel Ponte della Libertà aè una vera e propria piaga. Sono ben 222 gli archi stracolmi e smaltirle non è semplice soprattutto perché, secondo i medici, quellesono veleno pure perché piene di diossina e idrocarburi. Sembrerebbero addirittura più inquinate dei pesci in quanto, essendo stabili sul fondale, assorbono qualsiasi tipo di sostanza nociva come fossero delle spugne. Il problema è che alcuni pescatori, fregandosene nell'enorme pericolo, si apprestano a raccogliere lecon imbarcazioni da pesca con la targa della Laguna Veneta oscurata e, piazzandosi a ridosso degli archi del Ponte, muniti di stivali ascellari, scendendo a raccoglierle. Questi soggetti tornano a casa con ricchi bottini riempiendo fino all'orlo cassette di ...

Pubblicità

you_trend : ?? A scrutinio quasi del tutto concluso, ecco le % aggregate ottenute dalle liste alle #amministrative nei capoluogh… - you_trend : ?? Ecco le % aggregate ottenute fino a questo momento dalle liste alle #amministrative nei capoluoghi di provincia e… - petregiamp : RT @carolpantanifi: Se riuscite a guardarlo senza farvi venire la nausea ecco a voi il prefetto di Venezia.?? - donyp00288476 : RT @carolpantanifi: Se riuscite a guardarlo senza farvi venire la nausea ecco a voi il prefetto di Venezia.?? - mariali94316534 : RT @sopraognisus: non so se qualcuno ne sta parlando ma nel mediterraneo c’è un ciclone che sta causando danni nella Sicilia est e Calabria… -

Energia Oltre

Ma non è tutto...dalla porta scorrevoleuscire il nuovo libero della Vbc, Chiara De Bortoli ! Classe 1997, nata a, Chiara porta con sé uno scudetto vinto a Conegliano e tante belle ......del doppiaggio italiano Posted on 13 Settembre 2019 13 Settembre 2019 Author Redazionele sei ... dopo la presentazione alla 76ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di,prosegue il ... Dl Mims 2, novità su dighe, tpl e Venezia. Ecco quali Tre squadre di Serie A in corsa per Thomas Henry, che può restare al fantacalcio nonostante la retrocessione del Venezia. Ne parla nel dettaglio La Gazzetta dello Sport: “Altro obiettivo forte del ...Alle 13:30 è ufficialmente partita la 1000 Miglia 2022. Dalla pedana di Viale Venezia, a Brescia, la prima delle426 vetture storiche ha dato il via alla quarantesima rievocazione della «corsa più ...