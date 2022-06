Veggio Bper Banca | Con 1000 Miglia assisteremo a vero e ' rinascimento sociale'

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Brescia, 15 giu. (Adnkronos) - “Penso che per quanto riguarda laa une proprio ''. Le persone hanno bisogno di manifestazioni dove poter esprimere la socialità e questa penso sia la manifestazione più bella per farlo”. Così Maurizio, responsabile della Direzione Territoriale Lombardia est - Triveneto di, esprime il suo entusiasmo per la partenza della, che da oggi fino al 18 giugno, vedrà sfilare una carovana di meravigliose vetture d'epoca attraverso 250 comuni, tra Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Toscana e Liguria per un totale di oltre 2.000 chilometri di asfalto....