(Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – Un, specifico per le varianti del coronavirus come. L’Agenzia europea del farmaco Ema ha avviato una revisione continua perre una versione delanti-Covid Comirnaty* di Pfizer-BioNTech adattata in modo da fornire una migliore protezione contro una o più varianti specifiche di Sars-CoV-2, in era. A comunicarlo è l’ente Ue che spiega: “I dettagli suladattato, ad esempio se si rivolgerà specificamente a una o più varianti o sottovarianti, non sono ancora definiti. Tuttavia, la revisione dell’Ema si concentrerà inizialmente sui dati di chimica, produzione e controlli (Cmc) per il componente mirato alle sottovarianti”. La revisione si concentrerà inizialmente sui dati Cmc, ...

Pubblicità

ledicoladelsud : Variante Omicron, Ema valuta nuovo vaccino - dominiquezero0 : RT @Roberto89203953: Il Governo nazi-bolscevico ha deciso di prorogare le mascherine sui mezzi di trasporto fino al 30 Settembre con la scu… - Laura10346597 : RT @Roberto89203953: Il Governo nazi-bolscevico ha deciso di prorogare le mascherine sui mezzi di trasporto fino al 30 Settembre con la scu… - Sissijj14 : RT @Roberto89203953: Il Governo nazi-bolscevico ha deciso di prorogare le mascherine sui mezzi di trasporto fino al 30 Settembre con la scu… - fisco24_info : Variante Omicron, Ema valuta nuovo vaccino: (Adnkronos) - La nuova versione è Pfizer -

Dopo i primi due mesi caratterizzati da un brusco calo della raccolta, da attribuire probabilmente all'ondata di casi da, dopo un marzo stabile, aprile non ha portato buone notizie. ...'Ho preso la4 o 5, quella super aggressiva, dopo aver vissuto come una monaca per due anni e mezzo. Una sera di due settimane e mezzo fa eravamo a cena con una quindicina di amici, c'era un'...(Adnkronos) - Un nuovo vaccino, specifico per le varianti del coronavirus come Omicron. L'Agenzia europea del farmaco Ema ha avviato una revisione continua per valutare una versione del vaccino ...«Ho preso la variante Omicron 4 o 5, quella super aggressiva, dopo aver vissuto come una monaca per due anni e mezzo. Una sera di due settimane e mezzo fa eravamo a cena con una quindicina di amici, c ...