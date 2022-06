Usano i social network per estorsioni, intimidazioni e violenze: blitz contro il clan Ciarelli (Di mercoledì 15 giugno 2022) Avevano trovato il modo di seguire gli “affari” anche nei periodi in cui erano agli arresti. Utilizzavano i social network per gestire le estorsioni nei confronti nei confronti di imprenditori, commercianti e semplici cittadini. Le minacce viaggiavano su Facebook e su altri social e riuscivano ad avere effetto, vista la caratura di chi le formulava. estorsioni “social” Ma il metodo mafioso 3.0 è stato scoperto dalla Polizia di Stato di Latina, a seguito di indagini dirette dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. E questa mattina è in corso un’operazione della Polizia di Stato di Latina, tesa all’esecuzione di ordinanze di custodia cautelare nei confronti di soggetti ritenuti a vario titolo gravemente indiziati dei delitti di estorsione, truffa, violenza privata, danneggiamento ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 15 giugno 2022) Avevano trovato il modo di seguire gli “affari” anche nei periodi in cui erano agli arresti. Utilizzavano iper gestire lenei confronti nei confronti di imprenditori, commercianti e semplici cittadini. Le minacce viaggiavano su Facebook e su altrie riuscivano ad avere effetto, vista la caratura di chi le formulava.” Ma il metodo mafioso 3.0 è stato scoperto dalla Polizia di Stato di Latina, a seguito di indagini dirette dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. E questa mattina è in corso un’operazione della Polizia di Stato di Latina, tesa all’esecuzione di ordinanze di custodia cautelare nei confronti di soggetti ritenuti a vario titolo gravemente indiziati dei delitti di estorsione, truffa, violenza privata, danneggiamento ...

Pubblicità

CorriereCitta : Usano i social network per estorsioni, intimidazioni e violenze: blitz contro il clan Ciarelli - Sparecchiavoooo : RT @flayawa: I cittadini che lavorano 10 ore al giorno per mantenere la propria famiglia in modo dignitoso se ne fregano del ddlZan, della… - Lupoargento1 : @ladradifiori Perché si sentono sicuri dai giudizi, il fatto di non vedere di persona che si offende aiuta a fare i… - albealias : RT @flayawa: I cittadini che lavorano 10 ore al giorno per mantenere la propria famiglia in modo dignitoso se ne fregano del ddlZan, della… - gigliotube : RT @flayawa: I cittadini che lavorano 10 ore al giorno per mantenere la propria famiglia in modo dignitoso se ne fregano del ddlZan, della… -

OBE Summit stima il 2022 del branded entertainment al +9%, a quota 619 mln - Primaonline ... con i podcast, il gaming, i video ed i social che sono un ampio terreno di coltura di questo tipo ... e la ricerca lo dice, che oramai sono praticamente tutti i settori del mercato esistenti che usano ... I talk di Esquire a Pitti Uomo/2: DotPigeon e Plan X "Tutti oggi usano un approccio digitale, tra social network e altro, per individuare nuovi nomi". Una pratica comune a tutti i curatori, i galleristi e chiunque faccia parte del sistema. Forse l'... Giornalettismo ... con i podcast, il gaming, i video ed iche sono un ampio terreno di coltura di questo tipo ... e la ricerca lo dice, che oramai sono praticamente tutti i settori del mercato esistenti che..."Tutti oggiun approccio digitale, tranetwork e altro, per individuare nuovi nomi". Una pratica comune a tutti i curatori, i galleristi e chiunque faccia parte del sistema. Forse l'... Instagram aiuterà i genitori a supervisionare i loro figli