Us Open, russi e bielorussi potranno giocare (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – Us Open, la Usta (la Federtennis statunitense) ha annunciato che consentirà a russi e bielorussi di prendere parte al torneo come atleti neutrali. Daniil Medvedev potrà dunque provare a confermare il titolo vinto l’anno scorso, quando ha cancellato in finale il sogno di Novak Djokovic di completare il Grande Slam. La Federazione statunitense rimane in linea con la posizione condivisa a marzo dalle organizzazioni che governano il tennis (i quattro Slam, l’Itf, l’Atp e la Wta). La Usta aveva supportato la decisione di condannare l’invasione dell’Ucraina da parte della russia, che ha provocato le sanzioni da parte del Cio in quanto costituiva una violazione della Tregua Olimpica. E punire russia e Bielorussia, coinvolto per il supporto logistico alle operazioni militari, ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – Us, la Usta (la Federtennis statunitense) ha annunciato che consentirà ae bielodi prendere parte al torneo come atleti neutrali. Daniil Medvedev potrà dunque provare a confermare il titolo vinto l’anno scorso, quando ha cancellato in finale il sogno di Novak Djokovic di completare il Grande Slam. La Federazione statunitense rimane in linea con la posizione condivisa a marzo dalle organizzazioni che governano il tennis (i quattro Slam, l’Itf, l’Atp e la Wta). La Usta aveva supportato la decisione di condannare l’invasione dell’Ucraina da parte dellaa, che ha provocato le sanzioni da parte del Cio in quanto costituiva una violazione della Tregua Olimpica. E punirea e Bieloa, coinvolto per il supporto logistico alle operazioni militari, ...

