US Open 2022, i tennisti russi e bielorussi ci saranno: giocheranno come neutrali (Di mercoledì 15 giugno 2022) A differenza di quanto succederà a Wimbledon fra qualche giorno, i tennisti russi e bielorussi potranno essere al via degli US Open 2022, ma in qualità di atleti neutrali. E’ questa la notizia ufficiale che arriva dalla USTA (United States Tennis Association), in vista del quarto slam della stagione, che si giocherà sui famosi campi di Flushing Meadows dal 29 agosto all’11 settembre prossimi. Nei vari tabelloni di singolare e doppio potranno quindi essere presenti, fra gli altri Daniil Medvedev, peraltro da campione in carica del singolare maschile, Andrej Rublev, Karen Khachanov, Aslan Karatsev e il bielorusso Ilya Ivashka, a cui aggiungere Aryna Sabalenka, Anastasia Pavlyuchenkova, Victoria Azarenka e Daria Kasaktina. Questo il comunicato dell’USTA: “Ci rendiamo conto che ogni ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 giugno 2022) A differenza di quanto succederà a Wimbledon fra qualche giorno, ie bielopotranno essere al via degli US, ma in qualità di atleti. E’ questa la notizia ufficiale che arriva dalla USTA (United States Tennis Association), in vista del quarto slam della stagione, che si giocherà sui famosi campi di Flushing Meadows dal 29 agosto all’11 settembre prossimi. Nei vari tabelloni di singolare e doppio potranno quindi essere presenti, fra gli altri Daniil Medvedev, peraltro da campione in carica del singolare maschile, Andrej Rublev, Karen Khachanov, Aslan Karatsev e il bielorusso Ilya Ivashka, a cui aggiungere Aryna Sabalenka, Anastasia Pavlyuchenkova, Victoria Azarenka e Daria Kasaktina. Questo il comunicato dell’USTA: “Ci rendiamo conto che ogni ...

Pubblicità

Open_gol : Il commissario europeo all’economia: il governo Draghi controlli la spesa - Open_gol : Una segnalazione dell’Antiriciclaggio di Bankitalia: biglietti pagati con l’aiuto del figlio del direttore dei serv… - enpaonlus : La lotta di Greta per l'indipendenza: «I taxi mi rifiutano perché sono cieca: non fanno salire il mio cane guida» -… - sportli26181512 : US Open al via, in gara due azzurri. Live su Sky da giovedì: Appuntamento su Sky Sport Arena da giovedì 16 giugno c… - MayaTrav72 : RT @DavidPuente: A proposito delle liste dei filorussi -