Uomini e Donne, il dramma di Ludovica Valli: “Spero di uscirne, lo devo a mia figlia” (Di mercoledì 15 giugno 2022) I follower più attenti di Ludovica Valli hanno notato che nell’ultimo periodo la ragazza non è solare e allegra come sempre, nonostante nella sua vita ci siano un compagno amorevole e una figlia, Anastasia, che ama alla follia. A spiegare cosa sta succedendo nella sua vita, è stata la stessa ex corteggiatrice di Uomini e Donne in una story pubblicata sul suo seguitissimo profilo Instagram. Uomini e Donne, Ida Platano perseguitata e minacciata: lo sfogo La dama del trono over di Uomini e Donne ha deciso di denunciare alcuni messaggi che le arrivano su Instagram Uomini e Donne, lo sfogo di ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 15 giugno 2022) I follower più attenti dihanno notato che nell’ultimo periodo la ragazza non è solare e allegra come sempre, nonostante nella sua vita ci siano un compagno amorevole e una, Anastasia, che ama alla follia. A spiegare cosa sta succedendo nella sua vita, è stata la stessa ex corteggiatrice diin una story pubblicata sul suo seguitissimo profilo Instagram., Ida Platano perseguitata e minacciata: lo sfogo La dama del trono over diha deciso di denunciare alcuni messaggi che le arrivano su Instagram, lo sfogo di ...

Pubblicità

pdnetwork : Ai #ballottaggi con donne e uomini competenti, seri, appassionati. Vogliamo città dove vivere meglio, lavorare e fa… - poliziadistato : Insieme in tante emergenze per aiutare i cittadini in difficoltà. Auguri alle donne e uomini della… - MirtaGranda : Fidel: 'Se abbiamo bisogno di un paradigma, se abbiamo bisogno di un modello, se abbiamo bisogno di un esempio da i… - LIRRIVERENTE3 : Spagna, decisa la parità salariale in Nazionale tra donne e uomini - peterkama : Spagna, decisa la parità salariale in Nazionale tra donne e uomini -