Uomini e Donne, ex tronista replica alle parole di Chiara Nasti: “Le ragazzine come te rimangono all’altezza del mio alluce” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Chiara Nasti nelle scorse ore è finita ancora una volta al centro delle polemiche per delle discutibili diChiarazioni sul prendere peso in gravidanza. Giorni fa l’influencer aveva diChiarato di non essere ingrassata, suscitando l’inevitabile reazione social. alle critiche l’ex naufraga ha risposto usando un termine poco elegante, causando così un altro vespaio di malumori. Una fan le ha fatto notare che non ci sarebbe nulla di male nell’ammettere di aver preso peso per un evento così bello: Lei non ha preso kg. Certo, certo, cosa ci sarà di male a dire di aver preso kg per una cosa così bella… bah! Beh, non l’avesse mai fatto! La Nasti ci è ricascata ancora: Nessuno. Siete voi problematiche a pensare che uno lo faccia per vantarsi. Soltanto perché le stesse si svaccano. Io anche se ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 15 giugno 2022)nelle scorse ore è finita ancora una volta al centro delle polemiche per delle discutibili dizioni sul prendere peso in gravidanza. Giorni fa l’influencer aveva dito di non essere ingrassata, suscitando l’inevitabile reazione social.critiche l’ex naufraga ha risposto usando un termine poco elegante, causando così un altro vespaio di malumori. Una fan le ha fatto notare che non ci sarebbe nulla di male nell’ammettere di aver preso peso per un evento così bello: Lei non ha preso kg. Certo, certo, cosa ci sarà di male a dire di aver preso kg per una cosa così bella… bah! Beh, non l’avesse mai fatto! Laci è ricascata ancora: Nessuno. Siete voi problematiche a pensare che uno lo faccia per vantarsi. Soltanto perché le stesse si svaccano. Io anche se ...

Pubblicità

pdnetwork : Ai #ballottaggi con donne e uomini competenti, seri, appassionati. Vogliamo città dove vivere meglio, lavorare e fa… - poliziadistato : Insieme in tante emergenze per aiutare i cittadini in difficoltà. Auguri alle donne e uomini della… - MirtaGranda : Fidel: 'Se abbiamo bisogno di un paradigma, se abbiamo bisogno di un modello, se abbiamo bisogno di un esempio da i… - ManuelaFioren : RT @pdnetwork: Ai #ballottaggi con donne e uomini competenti, seri, appassionati. Vogliamo città dove vivere meglio, lavorare e fare impres… - Rosyfree74 : RT @Giul_Granato: 5,6 milioni di uomini e donne nel nostro Paese vivono in povertà assoluta. Anziché lavorare giorno e notte per abbattere… -