Uomini e Donne, ex tronista racconta la costante lotta contro il peso in eccesso (Di mercoledì 15 giugno 2022) Già in passato, sbarcato sull'Isola dei Famosi con ben dodici chili in più rispetto al suo solito peso, Andrea Cerioli aveva dovuto fare i conti con il bodyshaming di chi lo accusava di essere "chiatto" e di ricorrere al photoshop per crearsi un'immagine diversa, da palestrato. In Honduras, l'ex tronista di Uomini e Donne aveva perso ben 22 kg, ma oggi a distanza di un anno ha recuperato tutto con gli interessi: è arrivato infatti a pesare 85.7 kg, dieci in più del suo peso forma. "Sono di nuovo ingrassato, inizio a sembrare un'otaria" ha ammesso Andrea Cerioli sul suo profilo Instagram, dichiarando però di avere tutte le intenzioni di tornare in forma. Del resto, ha spiegato, è tutta la vita che fa su e giù sulla bilancia e i chili in più lo tormentano fin da quando era bambino, ma nonostante ciò ...

