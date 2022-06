United Rugby Championship: Stormers e Bulls, derby sudafricano per il titolo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Si disputa sabato, con fischio d’inizio alle 19.30, la finalissima dell’United Rugby Championship e, per la prima volta nella storia, non ci saranno formazioni celtiche in campo. A sfidarsi, infatti, saranno i sudafricani Stormers e Bulls che, dunque, porteranno il titolo downunder. In realtà ci fu già una finale senza irlandesi, scozzesi e gallesi, quella tra Benetton Treviso e gli stessi Bulls, ma parliamo della Rainbow Cup, un ibrido mal riuscito e nato ai tempi della pandemia. Ora, invece, la superiorità dell’emisfero sud è evidenziata dal percorso di Stormers e Bulls, fattisi trovare pronti nel momento più importante. Stormers e Bulls, infatti, hanno chiuso la stagione regolare al secondo e al ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 giugno 2022) Si disputa sabato, con fischio d’inizio alle 19.30, la finalissima dell’e, per la prima volta nella storia, non ci saranno formazioni celtiche in campo. A sfidarsi, infatti, saranno i sudafricaniche, dunque, porteranno ildownunder. In realtà ci fu già una finale senza irlandesi, scozzesi e gallesi, quella tra Benetton Treviso e gli stessi, ma parliamo della Rainbow Cup, un ibrido mal riuscito e nato ai tempi della pandemia. Ora, invece, la superiorità dell’emisfero sud è evidenziata dal percorso di, fattisi trovare pronti nel momento più importante., infatti, hanno chiuso la stagione regolare al secondo e al ...

