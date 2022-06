Ungheria, il CT Rossi consiglia il Napoli: “Prendi lui come erede di Koulibaly!” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il futuro di Koulibaly al Napoli è ancora incerto: i tifosi chiedono a gran voce la sua permanenza, ma la trattativa per il rinnovo appare essere sempre più complicata. Al momento non si può sapere se lascerà la squadra azzurra durante questa stagione o alla fine del contratto che scadrà l’anno pRossimo. Una situazione molto delicata, che obbliga i partenopei a muoversi sul mercato per trovare profili giusti che possano essere dei validi sostituti. Kalidou Koulibaly (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) A dare un consiglio di mercato ci ha pensato l’attuale ct dell’Ungheria, Marco Rossi, ai microfoni della trasmissione Punto Nuovo Sport Show in onda su Radio Punto Nuovo: “Consiglierei Attila Szalai come erede di Koulibaly, ha un’umiltà eccezionale. In un campionato ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il futuro di Koulibaly alè ancora incerto: i tifosi chiedono a gran voce la sua permanenza, ma la trattativa per il rinnovo appare essere sempre più complicata. Al momento non si può sapere se lascerà la squadra azzurra durante questa stagione o alla fine del contratto che scadrà l’anno pmo. Una situazione molto delicata, che obbliga i partenopei a muoversi sul mercato per trovare profili giusti che possano essere dei validi sostituti. Kalidou Koulibaly (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) A dare un consiglio di mercato ci ha pensato l’attuale ct dell’, Marco, ai microfoni della trasmissione Punto Nuovo Sport Show in onda su Radio Punto Nuovo: “Consiglierei Attila Szalaidi Koulibaly, ha un’umiltà eccezionale. In un campionato ...

Pubblicità

ilgiovanemassi : RT @Eurosport_IT: Al sorteggio del Gruppo 3 di #NationsLeague l'???????????????? ha pescato Italia, Germania e Inghilterra. Chi avrebbe detto che d… - RadioSportiva : Con il poker in casa dell'Inghilterra, l'Ungheria è volata in testa nel girone degli azzurri in Nations League. Ogg… - giovanniannun : Ricca puntata oggi con Marco Rossi, ct dell’Ungheria, in esclusiva ai nostri microfoni ?? - ParliamoDiNews : Calcio: Rossi `Ungheria non presuntuosa, sorpresi da 4-0 in Inghilterra` » LO_SPECIALE #Sport #basket #Calcio… - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Rossi 'Ungheria non presuntuosa, sorpresi da 4-0 in Inghilterra' -