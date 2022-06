Una politica alla ricerca di “autori” più credibili

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 14 giugno all’interno della rubrica “Spigolature”. di Ermanno Corsi Referendum 12 giugno e votanti 20,9%: chi ne è uscito più sconfitto, la magistratura o la? Primo turno delle amministrative votanti 54,7: risultati più chiari, e quindi più utili, al Nord o al Sud? (alle urne qui, capoluoghi di regione come Palermo e Catanzaro, capoluoghi di provincia come Messina e Taranto). Comunicazioni del premier Draghi al Parlamento, il 21 giugno, sulla guerra Russia-Ucraina: l’Italia farà passi indietro, o no, rispettoposizione di netta condanna della putiniana aggressione? (non manca, peraltro, chi vede aleggiare un pacifismo in salsa moscovita). Elezioni politiche generali (forse in primavera): la vita del Paese si paralizzerà del tutto in attesa del “regolamento di conti” ...